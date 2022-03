Esta cifra de asistentes en el Bank of America Stadium es la mayor en las 27 temporadas de historia de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

Las repletas gradas vibraron con el silbatazo inicial para empujar a sus futbolistas a por la primera victoria de la franquicia.

El Charlotte FC, que se convirtió la semana pasada en el 28º equipo de la MLS, hacía por primera vez de anfitrión frente al Galaxy, el equipo más laureado de la liga.

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández tuvo la primera ocasión para los visitantes en el minuto 15 al recibir un pase al espacio del brasileño Douglas Costa, pero su disparo acabó en las manos del arquero croata Kristijan Kahlina.

