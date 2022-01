El equipo de la Major League Soccer anunció el viernes que había firmado a Kei, de su cantera, con un contrato de la MLS por dos años.

Con solo 14 años y 15 días, Kei es 153 días más joven que Freddy Adu, el delantero nacido en Ghana que había sido el más joven en firmar un contrato profesional en Estados Unidos en enero de 2004, cuando se unió al DC United de la MLS.

"Durante el último año, Axel ha demostrado ser uno de los mejores prospectos de ataque en el país", dijo Elliot Fall, gerente general de Real Salt Lake.

"Su propensión frente a la portería va mucho más allá de su edad y, junto con su condición atlética de élite, proyecta convertirse en una fuerza goleadora en nuestra liga en los años venideros", añadió Fall.

