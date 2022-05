El arquero de 1.93 metros de altura se destaca por sus reflejos y explosividad en reacciones. Titular en MLS desde los 17 años.

El club blanco da por casi segura la salida este verano de Andryi Lunin. El joven portero ucraniano solo ha podido participar en cuatro partidos esta temporada, dos en Copa y otros dos en la Liga.

El jugador ucraniano informó que quiere cambiar de aires en busca de más protagonismo y más minutos la próxima temporada.

Según publica el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid quiere cerrar la incorporación de Gabriel Slonina. El joven futbolista es una de las grandes sensaciones emergente en el fútbol norteamericano.

Exclusive: Real Madrid are preparing opening bid for talented goalkepeer Gabriel Slonina, born in 2004. ⭐️🇺🇸 #RealMadridChicago Fire are waiting for the first proposal to arrive soon for USMNT goalkeeper. #MLSpic.twitter.com/gvEwOlxpaN