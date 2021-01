El Real Madrid toma aire para un enero en el que se juega el primer título

Al inicio con buen pie de 2021, recuperando la solidez y con un triunfo repleto de firmeza ante un Celta que llegaba lanzado, le ha seguido el único momento del mes en el que el conjunto madridista no tendrá tres partidos por semana. Zidane pudo conceder dos días a sus jugadores para que desconecten y recarguen pilas para lo que les viene a su regreso.

El martes a las 11:00 horas comenzarán a preparar en la Ciudad Real Madrid la visita liguera a Osasuna, que se producirá el sábado a las 21:00 horas, en la antesala a una semana marcada por la Supercopa de España, con el duelo de semifinales ante el Athletic el jueves 14 en La Rosaleda de Málaga, y el único objetivo de estar presente en la final del domingo 17 en La Cartuja de Sevilla.

Por el momento Zidane solo tiene la baja de un jugador, el brasileño Rodrygo Goes que no reaparecerá hasta marzo. Según informan a Efe desde el club, todo apunta a que las molestias que impidieron a Carvajal acabar ante el Celta de Vigo no traerán de la mano una nueva lesión muscular. Su evolución es positiva y se espera a la mañana del martes para decidir si es necesaria una resonancia magnética o puede trabajar con normalidad.

No forzará igualmente el lateral derecho que vio una cartulina amarilla con la que cumple ciclo y le impedirá jugar frente a Osasuna. Provocará un cambio en el equipo titular de Zidane, que puede apostar por dar continuidad a Nacho Fernández tras su buen nivel como sustituto de Sergio Ramos. El regreso del capitán desplazaría a Nacho a la banda, donde también puede jugar Lucas Vázquez si el técnico quiere meter ya de titular a Hazard en ataque, cambiando de banda a Marco Asensio.

Son alternativas que probará Zidane en una semana libre de partidos y con cuatro entrenamientos planificados, que darán paso a un enero de locura con la disputa de la Supercopa, la entrada del Real Madrid en la Copa del Rey con dos posibles eliminatorias más los encuentros de LaLiga Santander. Obligará al entrenador francés a recuperar las rotaciones y tirar de jugadores que no han tenido protagonismo en el último mes y medio de competición.