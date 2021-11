El Real Madrid se divierte en Granada y es nuevo líder de LaLiga

Por AFP



El Real Madrid encadenó su tercera victoria consecutiva en la Liga y se hizo con la primera plaza al derrotar con autoridad por 4-1 al Granada (18º), arrebatando el liderato a la Real Sociedad, que no fue capaz de ganar (0-0) al Valencia (10º).

Con su victoria el equipo dirigido por Carlo Ancelotti es líder con un punto de ventaja sobre la Real Sociedad y dos por encima del Sevilla, aunque el equipo vasco cuenta con un partido más que sus rivales.

"Físicamente todos están bien. Lo que me ha gustado es la calidad del juego, hemos salido bien desde atrás. En la segunda parte bajamos la intensidad y a veces no somos muy efectivos cuando tenemos que serlo, esto es lo que menos me ha gustado", analizó el técnico madridista Carlo Ancelotti.

El Real Madrid vivió una tarde plácida en el estadio de Los Cármenes. Muy pronto (minuto 4) Marco Asensio convirtió con clase un pase al hueco de Toni Kroos, asistente también en el segundo, marcado en el primer poste con reflejos de 'killer' por el central Nacho Fernández (25).

El Granada dio señales de vida en el 34, cuando el colombiano Luis Suárez acercó a su equipo.

Pero en el segundo tiempo el equipo local sufrió el vendaval blanco, que aprovechó una defensa adelantada y desorientada para fabricar muchas ocasiones.

En la mejor jugada del partido, Karim Benzema condujo una contra, miró a su alrededor y sirvió para Luka Modric, que a su vez le dejó el balón en bandeja para el brasileño Vinicius, que remató a puerta vacía (56).

- El Valencia mide a la Real Sociedad -

El francés Ferland Mendy, que se había incorporado con peligro al ataque, obtuvo su premio con una gran definición (76).

Invicto desde hace dos meses, el equipo blanco toma color a tres días de un desplazamiento clave en la carrera por los octavos de la Liga de Campeones, a la cancha del Sheriff Tiraspol.

Ancelotti acertó además con su elección de jugadores, al situar a Asensio en la derecha, con Benzema y Vinicius, la dupla ofensiva que mantiene al equipo esta temporada.

En defensa también estuvo bien, junto al austriaco David Alaba, Nacho, que dio descanso a Eder Militao (jugó 90 minutos en el empate sin goles de Brasil ante Argentina el miércoles). Cumplió y además logró un gol, su segundo de la temporada tras el que logró en el arranque de la Liga, el 14 de agosto ante el Alavés.

Thibaut Courtois, casi sin trabajo durante toda la tarde, firmó tres paradas de nivel al final del duelo para no conceder más goles a un Granada en horas bajas.

La Real Sociedad tenía la oportunidad de recuperar el liderato si ganaba al Valencia, peor acabó cediendo su privilegiada plaza al ser incapaz de marcarle un gol a un equipo que está siendo muy irregular esta temporada.

En otro partido del domingo, el Betis (5º) goleó 3-0 al Elche (18º), una derrota que supuso el despido del entrenador ilicitano Fran Escribá.

Y el Getafe (19º) abandonó el último puesto tras golear 4-0 al Cádiz (16º).