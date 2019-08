El Real Madrid ya negocia en París con el PSG por Neymar Jr

El Real Madrid ya ha viajado París para negociar con el PSG por Neymar. Un emisario del club blanco, con una posición relevante dentro del organigrama, se ha visto en las últimas horas con responsables del PSG para tratar el posible fichaje de Neymar. Las sensaciones tras la misma son de optimismo en la Casa Blanca, sin que hayan trascendido más detalles sobre las cifras que se están hablando.

Este movimiento llega después de que el Barça lleve semanas tratando de presentar una propuesta que satisfaga al PSG, sin conseguirlo por ahora, quedándose incluso lejos de las aspiraciones del club parisino. El Madrid se ha mantenido a la espera, aguardando acontecimientos, hasta que a menos de dos semanas para el cierre del mercado ha enviado a este emisario para sentar las bases de un posible fichaje.

En el Madrid están convencidos de que contarán con la complicidad del PSG, con el que el contacto es fluido vía telefónica. Las malas relaciones con el Barça, muy deterioradas desde el fichaje de Neymar hace dos años, a los que siguieron operaciones infructuosas ( Verratti, Rabiot y Rakitic), juegan a favor de que el futuro de Neymar pinte blanco. Con esa tranquilidad afrontan en el Madrideste tramo decisivo en la salida de Ney.

Desde Barcelona apuntan a que el Barça espera un gesto o declaración de Neymar posicionándose en sentido azulgrana. Gesto que no llegará salvo que la operación se incline muy claramente para ese lado. El jugador no va a comprometer con ningún movimiento su salida del PSG, que es prioritaria para él. Preferentemente con billete de vuelta a Can Barça, pero si sólo pudiera coger un vuelo rumbo a Madrid, lo cogería.

En cualquier caso la operación entra ya en un plazo casi crítico. Solo quedan 11 días para el cierre del mercado y hasta el momento no ha habido avances significativos en ninguna dirección, solo camino recorrido rumbo a callejones sin salida en el caso de un Barça que no dispone de músculo financiero para presentar una oferta de peso. Las cesiones con opciones de compra no convence por ahora en París, donde sí están dispuestos a incluir jugadores en la operación.

Necesitan un portero, y ahí está la opción de un Keylor Navas que puede salir rumbo a París, incluso en una operación independiente de la de Neymar. En cualquier caso, la oferta anunciada por L'Equipe de 100 millones más Keylor, James y Bale ha sido desmentida por fuentes de la negociación.