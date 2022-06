Este sería su segundo fichaje en este período de fichajes en Europa, luego de confirmarse la llegada del alemán Antonio Rüdiger la semana pasada.

Según Marca y The Athletic, el acuerdo del Real Madrid con el Mónaco es total y podría anunciarse en las próximas horas. Ambas escuadras van a lograr un entendimiento en torno a los 100 millones de euros (80 millones de euros fijos más 20 millones de euros en variables)

El periodista italiano Fabrizio Romano, también lo anunció en sus redes sociales, el contrato sería hasta el 2027.

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadridTchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r