El Real Madrid ofrece 120 millones de euros y a Modric por Neymar

El Real Madrid está intentando hacer un golpe de mercado fichando a Neymar. El club blanco, según ha podido saber SPORT, ya ha realizado una oferta oficial en firme por el jugador por 120 millones de euros más el traspaso de Modric, y las posturas estarían ya muy cercanas. El presidente del club blanco, Florentino Pérez, ha ido con todo para intentar formalizar la operación y cree estar en disposición de cerrarla en el momento en el que el jugador dé el OK. El Barça sabe de primera mano todos estos movimientos y espera que Neymar se mantenga firme en su deseo de jugar en el Barça.

El ofertón del Madrid ha llegado en las últimas horas. El PSG ha estado mareando la perdiz con el Barça, mientras iba ofreciendo el futbolista a varios clubs. La Juventus y el United dijeron 'no', pero el Real Madrid, tras una pretemporada nefasta, dio el paso. La oferta es descomunal y valoraría a Neymar en unos 180 millones de euros.

Florentino Pérez ya se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista ofreciendo un contrato por cinco temporadas en el que le mantendría la ficha que cobra en el PSG. Hay muchos nervios en la casa blanca porque no tienen el OK definitivo. Y no lo tendrán hasta el cierre de mercado de la Premier. El Barça querría fichar a Neymar, pero primero debe sacar a Coutinho y también están presionando para llevarse al futbolista. Todo se va a jugar en las próximas 24 horas, pero Ney podría acabar en el Madrid.