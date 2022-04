El equipo de Guardiola está dispuesto a pagarle un salario semanal de 600,000 millones de euros netos, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de la Premier League Según datos de Daily Mail.

Así lo adelantó el Diario Daily Mail y así lo han confirmado The Athletic, dos medios que han asegurado que los representantes del delantero han llegado a un acuerdo inicial con el equipo Skyblue.

Aunque el portador del jugador noruego descarta que exista un acuerdo con el Manchester City por el jugador del Borussia Dortmund.

+ 3️⃣❗ Now focus on the Klassiker next week ⚫🟡 @bvb09pic.twitter.com/JYPVypWB5G