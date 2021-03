Real Madrid y Liverpool jugarán en cuartos de la Liga de Campeones

En las otras eliminatorias, el PSG jugará con el vigente campeón, el Bayern de Múnich, en una reedición de la final 2020, el Oporto se enfrentará al Chelsea y el Manchester City chocará con el Borussia Dortmund.

La UEFA organizó un sorteo puro -los ocho clubes podían enfrentarse- que además determinó los cuadros para las semifinales. El ganador del duelo entre el Real Madrid y el Liverpool jugará con el vencedor del Oporto-Chelsea.

El otro finalista saldrá del choque entre el ganador de los supervivientes del PSG-Bayern y del City-Dortmund.

La ida de cuartos se jugará entre el 6 y el 7 de abril, la vuelta una semana más tarde.

Las semifinales se disputarán entre el 27-28 abril y el 4-5 mayo. la final está prevista el 29 de ese mes en el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul.

