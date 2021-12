Bayern de Múnich-París SG, Juventus-Lyon y Arsenal-Wolfsburgo completan los cuartos de final, que se disputarán los días 22 y 23 de marzo en la ida, y 30-31 de marzo en la vuelta.

Las azulgranas, sólidas líderes de la liga española, y las 'merengues', equipo constituido en 2020, vivirán su primer 'clásico' europeo.

En principio, a diferencia de lo que podría ocurrir en la actualidad con sus homólogos masculinos, el favorito es el Barça, que aventaja en 22 puntos a las madrileñas en la Liga.

El Barcelona, que cuenta en sus filas con la flamante ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, accedió a cuartos como líder del grupo C con pleno de victorias (24 goles a favor y 1 en contra), mientras que el Real Madrid lo hizo como segundo del grupo B por detrás de un intratable PSG.

"Jugar un 'clásico' con el Real Madrid es un extra de motivación. Es un equipo que conocemos por la rivalidad histórica que hay entre los clubes. Queda muchísimo, tranquilidad, pero será un gran partido y complicado", valoró el entrenador del Barça Jonatan Giráldez.

