Rashford, doctorado de la Universidad de Manchester por luchar contra la pobreza

A sus 22 años, el delantero internacional inglés del Manchester United se convertirá en la persona más joven que recibe esta distinción. Se une a Alex Ferguson y a Bobby Charlton, dos leyendas del United, en la lista de personalidades que lo han recibido.

"Es un día de orgullo para mí y para mi familia. Mirar los grandes nombres que han sido distinguidos con este doctorado en el pasado me hace sentir humilde. Tenemos todavía un largo camino a recorrer para combatir la pobreza infantil en este país, pero recibir este reconocimiento en mi ciudad significa que vamos en la buena dirección", señaló el futbolista en un comunicado publicado por la universidad.

El internacional lideró una iniciativa que llevó al gobierno británico a dedicar 120 millones de libras (152 millones de dólares, 134 millones de euros) a permitir que 1,3 millones de niños puedan comer hasta la reapertura de las escuelas en septiembre.

Very humbled, thank you @OfficialUoM ♥️ https://t.co/y16c58oEdB