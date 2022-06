Por Redacción de TVN



Con ausencias notables y un sin número de bajas por lesión, la Selección Femenina de Estados Undidos entregó su lista de convocadas para el campeonato femenino de CONCACAF que se realizará el próximo mes de julio en Monterrey, México, con Megan Rapinoe y Alex Morgan como sus principales referentes.

Vlatko Andonovski, timonel de las norteamericanas, entregó una lista de 23 jugadoras donde destaca la apuesta por el relevo generacional.

Andonovsky incluye una nueva generación de jugadoras estadounidenses, con el joven dúo del Washington Spirit, Trinity Rodman y Ashley Hatch, en la lista. Solo 10 de las 23 jugadoras en la lista del Campeonato CONCACAF W tienen experiencia en la clasificación mundialista y olímpica, una lista que incluye pilares como la mediocampista del Lyon Lindsey Horan y Rose Lavelle del OL Reign.

La lista de ausencias notables es extensa. Sam Mewis continúa recuperándose de una lesión en la rodilla, mientras que Abby Dahlkemper (costillas), Tierna Davidson (rodilla) y Lynn Williams (cadera) también quedan fuera. Catarina Macario fue marginada recientemente después de sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior, mientras que Crystal Dunn no está disponible después de haber dado a luz a su hijo el mes pasado. Christen Press tampoco fue nombrada. Sufrió una lesión en la rodilla con el Angel City el fin de semana pasado y luego se confirmaría que se había roto el ligamento cruzado anterior, pero Andonovski dijo que no la habría incluido incluso si estuviera sana. Tobin Heath, que no tiene club, también fue excluida.

Rapinoe del OL Reign y Morgan del San Diego Wave regresan al USWNT por primera vez desde octubre de 2021. Sauerbrunn del Portland Thorns y Emily Sonnett del Washington Spirit también regresan después de perderse los amistosos de abril. Sauerbrunn no jugó por una lesión en la rodilla, mientras que Sonnett estuvo descartada por una lesión de costillas.

Rapinoe ha aparecido en solo cuatro juegos de temporada regular con un total de 154 minutos, pero Andonovski dijo que él y la jugadora acordaron el año pasado que si Rapinoe estaba en forma y saludable, sería incluida. Agregó que Rapinoe se ha visto bien en las últimas apariciones de suplente y que esa experiencia también ha sido clave.

"Obviamente, este es un grupo joven que incluimos. Hay muchas jugadoras jóvenes. Por lo tanto, su experiencia y pasar por pruebas, pasar por momentos difíciles en la cima, su mentalidad, su mentalidad ganadora, su conocimiento y comprensión es muy valioso para el grupo".

Estas son las primeras convocatorias completas del equipo nacional para la defensora del North Carolina Courage, Carson Pickett, la mediocampista del Portland Thorns, Sam Coffey, y la mediocampista del San Diego Wave, Taylor Kornieck. Pickett y Coffey están en la lista de alternas, al igual que la mediocampista de Racing Louisville, Jaelin Howell.

Previo al inicio del campeonato, Estados Unidos jugará dos partidos amistosos contra la selección Colombia. El primero el 25 de junio en el Dick's Sporting Goods Park en Commerce City, Colorado, y el segundo el 28 de junio en el Rio Tinto Stadium en Sandy, Utah.

Estados Unidos integra el Grupo A y se enfrentará a Haití el lunes 4 de julio, seguido de un partido contra Jamaica el 7 de julio. La fase de grupos termina con un partido contra México el 11 de julio. Las semifinales se llevarán a cabo el 14 de julio y los partidos por el tercer puesto y por el campeonato se disputan cuatro días después.

Los dos primeros de cada grupo después de la fase de todos contra todos avanzarán a las semifinales y a la vez ganan plazas para la Copa del Mundo. El equipo en tercer lugar de cada grupo recibirá un cupo en el torneo interconfederación de playoffs de 10 equipos que tendrá lugar en febrero de 2023 para determinar las últimas tres plazas del campo ampliado de 32 equipos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

***Con información de www.espn.com***