"Quiero volver al Barça, pero con un proyecto desde cero", dice Xavi

"Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucho ilusión. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara desde cero y en el que la toma de decisiones fuera mía", explicó Xavi.

El antiguo centrocampista (25 títulos en 767 partidos, campeón del mundo en 2010 y doble campeón de Europa, 2008 y 2012, con España) se refería a la propuesta que recibió del club azulgrana para dirigir al equipo en enero, en sustitución de Ernesto Valverde. Tras su negativa, fue Quique Setién el que tomó el puesto.

"No tengo ningún problema: no me escondo, ni me retracto. Me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad, y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario", continuó.

"Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo; no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff… es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí", añadió sobre su potencial equipo de trabajo.

En enero, con Valverde todavía en el puesto, se generó una gran polémica cuando el director deportivo del Barcelona Eric Abidal y el director general Óscar Grau viajaron a Doha para encontrarse con Xavi, que no aceptó su oferta.

Finalmente Xavi recogió el guante cuando le preguntaron por su equipo ideal: "Gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero (Ter Stegen), que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centrocampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y, si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça".

"La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro… pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry…", concluyó.