Prosigue el pulso entre Portugal y Francia, problemas para Inglaterra e Italia

Vencedores contra Suecia (3-0) y en Croacia (2-1) respectivamente, Portugal y Francia mantienen su duelo en la cumbre en el grupo 3 de la Liga A, donde colideran con los mismos 10 puntos.

Antoine Griezmann adelantó a los Bleus al comienzo del partido (8) y Nikola Vlasic empató para los croatas mediada la segunda parte (64), minutos antes de que Kylian Mbappé (79) decidiera la victoria para los actuales campeones del mundo.

"Hemos comenzado muy bien, lástima que no lográsemos una ventaja de dos goles, pero en la segunda parte hicimos lo que había que hacer con jugadores diferentes", analizó tras el partido el seleccionador galo, Didier Deschamps, a las cámaras de la televisión francesa TF1.

El técnico destacó que "no porque tengamos el título de campeones del mundo vamos a ganar chasqueando los dedos, también hay un rival enfrente y demostramos una buena mentalidad y nuestra calidad".

Jota se viste de CR7

En Lisboa, y pese a no contar con su estrella Cristiano Ronaldo, infectado con el covid-19, Portugal, vigente campeón continental y de la Liga de Naciones, venció por 3-0 con dianas de Bernardo Silva (21) y Diogo Jota (44 y 72), el nuevo delantero del Liverpool que fue el mejor de los lusos.

Diogo Jota cedió el balón para que Silva abriese el marcador y después logró dos muy buenos goles, sobre todo el segundo, en una jugada personal arrancando desde la izquierda que hubiese firmado el mismísimo CR7.

El técnico, Fernando Santos, destacó el "excelente resultado", pero admitió que "este equipo siempre será mejor con Cristiano Rolando, aunque sin él también es capaz de luchar por sus objetivos".

Las dos selecciones líderes se disputarán en las últimas dos fechas, a mediados de noviembre, el primer puesto del grupo, que clasifica para la 'Final Four' de esta Liga de Naciones. Portugal parte con ventaja gracias a una mejor diferencia de goles: +8 por los +4 de los 'Bleus'.

Demoledor Lukaku

Dinamarca sorprendió en Wembley (1-0) a Inglaterra, que ya no es líder de la llave A2 merced al triunfo de Bélgica contra Islandia (2-1) en Reikiavik, y además fue superada por los daneses.

Los 'Three Lions' se hundieron en pocos minutos: el defensa central Harry Maguire vio su segunda tarjeta amarilla (31) y, al poco (36), el centrocampista del Inter de Milán Christian Eriksen marcó de penal el único tanto del partido en su duelo número 100 con Dinamarca.

"Hemos estado genial al principio del partido cuando estábamos con 11. Pero la expulsión, evidentemente, lo ha cambiado todo y el penal justo después. Con diez hemos mostrado resistencia", destacó el seleccionador inglés, Gareth Southgate.

A la misma hora, Bélgica no tuvo un trámite en Islandia. Romelu Lukaku adelantó a los suyos al poco de comenzar el partido (9) pero su diana fue igualada al poco por la de Birkir Saevarsson (17). El compañero de Eriksen en el Inter daría a los 'Diablos Rojos' la victoria gracias a un gol de penal (38) cometido sobre él mismo.

Con 9 puntos, Bélgica se levanta de su derrota del domingo en Inglaterra (2-1) y asalta en solitario el liderato de la llave 2, con dos unidades de ventaja sobre Dinamarca e Inglaterra.

Homenaje a Bérgamo

Hasta el momento líder del grupo A1, Italia se atascó contra Países Bajos en Bérgamo (1-1) luego de que un tanto de Donny van de Beek (25) igualara el gol inicial de Lorenzo Pellegrini (16).

Un empate que celebran en Polonia, sólidos y eficaces ante Bosnia-Herzegovina (3-0) y nuevo líder del grupo. Romo contra la 'Nazionale' (0-0) el domingo, Robert Lewandowski aprovechó para hacer un doblete, sus primeros goles con la selección desde noviembre de 2019.

Los polacos cuentan con 7 puntos, uno más que Italia y dos más que los neerlandeses, pero dentro de un mese tienen que visitar a la Azzurra y recibir a la Oranje.

"Ha sido un lindo partido. No, no vamos a tener una presión particular por el partido contra Polonia. Ganaremos los dos partidos que quedan y nos clasificaremos" a la 'Final Four' por el título, aseguró convencido el seleccionador italiano Roberto Mancini a la RAI.

El Italia-Países Bajos se disputó en Bérgamo aunque en un primer momento estaba programado en Milán. La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió cambiar la sede para homenajear a esta ciudad del norte de Italia golpeada con dureza por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles por la mañana, una delegación de las federaciones italiana y neerlandesa acudieron a un cementerio de la ciudad para honrar a los fallecidos por el covid-19.

El grupo A4 disputó sus partidos el martes, con la derrota de España en Ucrania por 1-0, aunque la Roja mantiene el liderato con un punto sobre los ucranianos y Alemania, que no pasó del empate 3-3 en casa ante Suiza.