Portero Orozco revela que es uno de los jugadores del Santos de México infectados de Covid-19

"Se me informó que fui positivo, pero me siento y estoy bien, no tengo síntoma de nada", dijo el golero en una transmisión en vivo por la red social Instagram.

Tanto Orozco como los siete compañeros son asintomáticos, según lo informó el miércoles el Santos en un comunicado que publicó la Liga MX (primera división mexicana).

En su mensaje, Orozco ofreció disculpas por haber pasado por alto los protocolos de confinamiento, pues el pasado 12 de mayo cumplió años y celebró una reunión en su domicilio para celebrarlo.

En días pasados, la prensa mexicana publicó fotografías de Orozco frente a un micrófono y en medio de dos músicos.

"Tuve una reunión porque me gusta cantar, invité a dos personas y quiero dejar en claro que yo no salí de mi casa para nada", admitió el arquero.

"Pido una disculpa, no es el ejemplo que quiero dar", remató Orozco quien aseguró que ninguno de sus siete compañeros estuvo en esa reunión.

Este jueves, el Santos dio a conocer que otros cuatro integrantes del club dieron positivo en los exámenes médicos para tener un total de 12.

Los dirigentes de la Liga MX postergaron la reunión que habrían tenido el miércoles en la que debían decidir la resolución sobre el torneo Clausura-2020, que fue suspendido el 15 de marzo tras 10 jornadas disputadas; restan siete fechas de la fase regular y la liguilla.