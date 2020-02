Pogba pertenece al Manchester United y no a su agente, dice Solskjaer

"Yo no hablé con Mino, eso seguro. Y no, no me senté con Paul para decirle que dijese a Mino lo que debe decirle. Paul es nuestro jugador, no de Mino", explicó el noruego antes del partido del lunes ante el Chelsea.

Las relaciones entre los 'Diablos Rojos' y el representante desde hace años del campeón del mundo francés son notoriamente tirantes. El representante echó aceite al fuego al evocar ante un medio italiano conversaciones con el director deportivo de la Juve Pavel Nedved sobre un posible regreso de Pogba a la 'Vechia Signora'.

Pogba fichó por el Manchester United, donde pasó una parte de su formación, en 2016, luego de cuatro años en Italia, por un montante de 105 millones de euros.

Al poderoso volante aún le resta un año de contrato, pero, según Raiola, no desearía vivir una nueva temporada sin Liga de Campeones.

Un objetivo no imposible pero complicado para el United, actualmente 9º con 35 puntos, a seis puntos del Chelsea (4º) y a cinco del Tottenham (5º), puesto que concedería billete a la Champions en caso de que no se levante la exclusión del Manchester City por incumplimiento del fair-play económico.

Pogba, de 27 años, vive una temporada complicada debido a una lesión persistente en un tobillo, y será baja el lunes en Stamford Bridge.