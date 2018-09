Pogba critica el juego del Manchester United

El United (7º), que empató a uno en Old Trafford ante un recién ascendido, está ya a ocho puntos del líder Liverpool.

"Estamos en casa y debemos jugar mucho mejor que contra los Wolves. Estamos aquí para atacar. Si jugamos así, es más sencillo para nosotros", estimó el campeón del mundo en la prensa inglesa.

"Quizá debemos jugar mejor porque, repito, estamos en Old Trafford y sólo debemos atacar y presionar como lo hicimos la pasada temporada contra Tottenham, Liverpool, Chelsea o Arsenal", añadió antes de precisar que desconoce por qué el equipo no se mostró más ambicioso ante un club recién ascendido. "No puedo responder a eso, no soy el entrenador".

Pogba y Mourinho mantienen una relación de 'amor-odio' que derivó el pasado verano boreal en una posible salida del centrocampista del club de Mánchester.

AFP.