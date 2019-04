Pochettino se mantiene "optimista" pese a importantes bajas ante el Ajax

- Sobre el Ajax -

Lucas Moura (atacante brasileño del Tottenham): "Vi los partidos contra la Juventus. Es un equipo muy bueno, muy joven, muy rápido. Van a ser peligrosos. Habrá que ser sólidos atrás, ser agresivos y meter intensidad".

Pochettino: "Si llegamos a semifinales significa que tenemos jugadores increíbles. Ellos terminaron la fase de grupos invictos, estando el Bayern de Múnich en su grupo. Luego eliminaron al Real Madrid y a la Juventus, eso dice todo sobre la calidad del Ajax. Los jugadores y el entrenador merecen todo el crédito que reciben. Es un poco como nosotros, nadie creía que pudiéramos llegar".

¿El partido más importante? -

Moura: "Sí, puedo decir eso. Especialmente porque es mi primera semifinal de Liga de Campeones. Debo creer en mí y dar lo mejor. Para mí es un sueño estar aquí. Pero no es suficiente, ahora queremos llegar a la final. (...) Cuando se tiene este (nuevo) estadio se necesita ganar títulos, escribir la historia. Hemos demostrado (en Mánchester) que teníamos un buen espíritu de equipo. Siempre creímos en nuestra clasificación".

Pochettino: "Si me piden llevar al club a otro nivel no es ganando una Copa de Inglaterra o una Copa de la Liga. Es por ser un verdadero aspirante a la victoria en la Premier League o en la 'Champions'. Si ganamos la Copa de Inglaterra o la Copa de la Liga está bien, pero eso no nos impulsa a otro nivel. Pero, por supuesto, quiero ganar títulos".

- ¿Es el Tottenham favorito? -

Moura: "Cuando se juega contra un equipo que no conocemos es muy difícil. Será interesante, no obstante. Habrá que ser listos porque tenemos dos partidos (para clasificarnos). Si metemos intensidad podemos ganar. (...) En el campo hay que demostrar que somos favoritos".

Pochettino: "Es una gran oportunidad de jugar una semifinal. Es la primera vez en nuestra historia. Hay que mostrar respeto por el rival, va a ser muy duro. (...) Nos van a faltar jugadores pero lo importante es pensar que podemos llegar a cualquier cosa en equipo. Es muy difícil de crear y trabajamos mucho en desarrollarlo. Soy optimista, podemos ganar el partido".

AFP.