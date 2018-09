Pirlo critica a Dybala: “No entrena con el deseo de Cristiano”

La leyenda italiana Andrea Pirlo ha ofrecido una entrevista para ‘Tuttosport’ en la que ha hablado sobre la actual situación de Paulo Dybala en la Juventus de Turín. El exfutbolista aseguró que si el argentino quiere volver a ser titular tiene que “hacer aún más”

“Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie”, añadió el exfutbolista “Paulo hará todo lo posible para jugar: si entrena con el deseo de Ronaldo, será difícil dejarlo fuera. Cuando no juegas, significa que tienes que debes hacer aún más. Es su obligación: las cualidades de Dybala no están en cuestión”.

Pirlo insistió en que “para convertirse en un jugador crucial para Juventus, debe encontrar algo desde dentro de uno. Primero y ante todo, debe hacerlo por él mismo”.