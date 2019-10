Piden 5 años de cárcel para el español Xabi Alonso

Tras cinco horas de juicio, que seguirá este jueves, el tolosarra no se plantea pactar con la fiscalía ni con la abogacía del Estado que forman el bloque de la acusación: "No me planteo pactar. Una vez que he llegado aquí por convicción y por principios, no se pasa por la cabeza pactar. Lo tengo bien claro, si no fuera así, ya lo hubiera dejado". El exjugador del Real Madrid afirmó que se ha sentido muy tranquilo en su primera comparecencia ante un tribunal ya que es importante que "la sala lo entienda lo mejor posible".

El actual entrenador del filial de la Real Sociedad está imputado por tres delitos fiscales durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 cuando jugaba en el Real Madrid. La Fiscalía lo acusa de haber creado una sociedad ficticia para gestionar sus derechos de imagen y evadir el pago de impuestos. Aunque según el jugador van a demostrar "que había una actividad real".