Philippe Coutinho señaló que es diferente a Neymar

"Somos jugadores diferentes. Neymar es un grandísimo jugador como he dicho pero tenemos características diferentes. Yo llego para buscar mi espacio", dijo el centrocampista ofensivo en su rueda de prensa de presentación.

"He hablado con él (Neymar), me felicitó ayer, cuando lo supo", explicó Coutinho, compañero de selección y amigo del astro brasileño ahora en el París Saint-Germain.

"Me habló de la ciudad, de los compañeros, que el club tiene un vestuario increíble. Esto también ya me lo decían Paulinho y Luis (Suárez)", compañeros de la selección y el Liverpool respectivamente, explicó.

El delantero uruguayo tuvo un importante papel en convencer al centrocampista brasileño para recalar en el club. "Luis me escribía mucho, hablábamos mucho, me contaba cómo era la ciudad, cómo era el club y eso cada vez me daba más ganas de venir", dijo Coutinho, que explicó que Suárez incluso visitó casas para él en Barcelona.

Coutinho, traspasado por 120 millones de euros fijos más 40 de variables según la prensa, se convirtió en el tercer jugador más caro del mundo detrás del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros) y Neymar (222 millones).

Los destinos de los dos brasileños, amigos desde las categorías inferiores de la "Seleçao", parecen íntimamente ligados: fue la repentina marcha de "Ney" a París en agosto la que llevó al fichaje de "Phil" este invierno tras varios meses de negociaciones.

Pero preguntado sobre si prefería a Neymar, su compañero en la selección, o Lionel Messi, su nuevo compañero azulgrana, optó por no escoger.

"Son dos grandísimos jugadores, no necesito hablar de esto. Juego con Neymar en la selección, somos amigos desde niños. Y a Messi lo voy a conocer ahora pero es un grandísimo jugador, estoy muy contento. Para mi es un honor poder decir que voy a jugar a su lado", afirmó.