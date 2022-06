Como jugador, Cech ganó 13 grandes títulos con los 'Blues', antes de unirse a la directiva en 2019.

"Ha sido un privilegio ocupar este puesto para el Chelsea a lo largo de los últimos tres años", declaró Cech, citado en el comunicado.

"Siento que es el buen momento para irme. Estoy satisfecho por ver que el equipo está ahora en una posición excelente con sus nuevos propietarios y tengo confianza en el hecho de que tendrá éxitos en el futuro dentro y fuera del terreno de juego", añadió.

Después de la compra del club por un consorcio dirigido por el hombre de negocios estadounidense Todd Boehly al millonario ruso Roman Abramovich, el Chelsea está remodelando su directiva en pleno mercado de fichajes.

Official. Petr Cech leaves Chelsea with immediate effect: “It has been a huge privilege to perform this role at Chelsea for the past three years. With the Club under new ownership, I feel now is the right time for me to step aside”. 🔵 #CFCTodd Boehly revolution continues. pic.twitter.com/ccuFgy9gE0