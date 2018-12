Benjamin Pavard no ha prometido "nada a nadie" en mitad de rumores de traspaso

"No le he prometido nada a nadie", dijo el defensa de 22 años, preguntado sobre los incesantes rumores que le sitúan en el Bayern de Múnich en la temporada 2019-2020. "Puede que vaya pero no sé cuál será el futuro (...) Nunca he ocultado mi plan de carrera: quiero jugar la Liga de Campeones".

El exjugador del Lille asegura sin embargo que se siente particularmente bien en la Bundesliga. "No descarto seguir en Alemania pero por el momento me centro en el Stuttgart. Estamos en una situación difícil (16ª plaza en la tabla), me gustaría ayudar al club".

Pavard confirmó que ya había recibido "ofertas concretas el verano pasado (...) de grandes equipos, buenas ofertas". "Pero en mi cabeza estaba claro, quería continuar en Stuttgart", añadió.

El francés explicó que no quiso marcharse tras ser campeón del mundo en agradecimiento al Sttutgart. "Vinieron a buscarme (en 2016) a Lille cuando no era ni titular. Nunca pensé en abandonar el Stuttgart por la puerta de atrás, como un ladrón", concluyó.

AFP.