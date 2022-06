Por Víctor Sánchez



Paulo Dybala es uno de los jugadores que todavía parece no tener seguro un lugar en la lista de Lionel Scaloni en la selección de Argentina para afrontar el mundial de Catar.

Más allá de su futuro en la selección argentina y de la incertidumbre en cuanto a su presencia en el Mundial de Catar que comenzará el 21 de noviembre, Dybala tampoco tiene certezas acerca de dónde continuará su carrera futbolística la próxima campaña.

El pasado 16 de mayo el delantero jugó su último partido con la Juventus ante Lazio en un empate (2-2) en Turín. El contrato con el club italiano finalizó el 30 de junio cuando la “joya” no renovara con la “vecchia signora”.

Liverpool, Roma e Inter de Milán son los clubes que mantienen negociaciones con el jugador, aunque el ultimo parece mejor encaminado para hacerse de los servicios del argentino.

Dybala sigue sin definir su futuro cuando sabe que no serán muchas las ventanas que se le abrirán para poder mostrarse en el seleccionado, es por eso que sabe que tendrá que sacar un máximo de provecho a cada oportunidad.

Si bien aún no se confirma de forma oficial, todo parece indicar que la FIFA permitirá la ampliación de las listas de buena fe de 23 a 26 jugadores como consecuencia de la pandemia y es a partir de ahí donde crecen las esperanzas del jugador.

Paulo Dybala, quien sentenció la goleada argentina ante Italia en Wembley, aseguró que no se relaja ni se siente dentro de la lista definitiva para Catar. "No me siento adentro del Mundial. Falta mucho. Hay que seguir trabajando. La Selección de Argentina tiene jugadores increíbles en todas las posiciones. No es fácil. Voy a dar lo mejor de mí de acá a lo que queda hasta el Mundial", expresó a ESPN.

A su vez dijo que es "una alegría enorme" haber marcado con la Albiceleste.

" En una final no es para nada fácil. Me tocaron jugar pocos minutos, pero se dio", afirmó. A su vez, entre risas, reveló su charla con Nico González antes de ingresar sobre el final. Le dije "Hermano, tenemos que entrar con todo, quedan cuatro minutos. Demos todo que algo va a quedar'. Fue así”. Recalcó el jugador.

Por otra parte, dijo que está "bastante tranquilo" respecto a su futuro en este mercado de pases y no descartó continuar en el fútbol italiano.

"Es una liga que conozco, hace diez años estoy en el país. Me tratan como si fuera un italiano. Estoy muy cómodo”.

“También me gustaría conocer otras ligas que son campeonatos difíciles. También estoy bien en Italia” reafirmo para terminar.