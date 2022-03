Por AFP



Paul Pogba, centrocampista francés del Manchester United, fue víctima de un robo en su casa el martes por la noche, mientras jugaba contra el Atlético de Madrid la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, reveló el miércoles en su cuenta de Twitter.

"Ayer por la noche, la peor pesadilla para nuestra familia se hizo realidad cuando nuestra casa fue robada mientras nuestros bebés dormían en su habitación", escribió el internacional francés en la red social.

"Los ladrones pasaron menos de cinco minutos dentro de nuestra casa pero tomaron algo que tiene más valor que lo que tenemos en casa: la sensación de seguridad", añadió Pogba, que entró al campo al final de la derrota por 1-0 de los 'Red Devils', eliminados por el club madrileño.

"Sabían que no estábamos en casa. Volvimos precipitadamente a casa sin saber si nuestros niños estaban bien. No hay nada peor, para un padre de familia, que saber que no estaba ahí para proteger a sus hijos", resaltó el campeón del mundo 2018.

El final del mensaje es una proposición de "recompensa" para cualquiera que ayude a Pogba a encontrar a los ladrones, con una dirección e-mail específica.

Deseado por varios clubs como el Real Madrid o el París SG antes del inicio de la presente temporada, el internacional francés todavía no ha prolongado su contrato con el Manchester United, que termina en junio de 2022.