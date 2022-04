Por AFP



Es "muy poco probable" que el francés Paul Pogba, lesionado del muslo, vuelva a jugar esta temporada, anunció el viernes el entrenador interino del Manchester United, el alemán Ralf Rangnick.

Dado que se encuentra en las últimas semanas de su contrato, Pogba, de 29 años, podría no volver a disputar un partido con el equipo inglés en el que juega desde 2016.El martes, a los 10 minutos de juego del partido de Premier League contra el Liverpool (derrota 4-0), sufrió una molestia en el gemelo."Es muy poco probable que vuelva a jugar hasta final de temporada", declaró Rangnick después de los exámenes médicos a los que fue sometido el jugador. "El médico me ha dicho que harán falta como mínimo cuatro semanas para recuperase y el último partido es a finales de mayo".El centrocampista francés llegó al United en 2009 procedente del Havre, para regresar a Old Trafford después de un exitoso periodo en la Juventus de Turín, entre 2012 y 2016, por una cantidad de 105 millones de euros (114 millones de dólares), un récord mundial en aquel momento.Si bien Pogba ganó la Europa League y la Copa de la Liga en este segundo periodo con los 'Red Devils', ha decepcionado a los aficionados ingleses, con un rendimiento bajo, lejos del ofrecido a la selección francesa, con un aparente deseo de salir del club.El jugador fue abucheado el pasado sábado cuando fue reemplazado en la victoria contra el Norwich.Después de la abultada derrota contra el Liverpool, el Manchester United ocupa la sexta posición con 54 unidades, y se enfrenta el sábado al Arsenal (5º con 57), en un partido que podría ser crucial para lograr acabar en cuarto puesto, el último que da acceso a la próxima Liga de Campeones.