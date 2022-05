Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran al exinternacional francés dirigirse hacia la salida del terreno de juego en medio del caos, y en medio de aficionados del Everton, que celebraban la victoria 3-2 después de llegar a ir perdiendo 2-0.

Provocado por un joven en pantalones cortos y sudadera, Vieira termina dándose la vuelta y le propina una patada en las piernas, que envía al joven al suelo, antes de que el entrenador fuese empujado por otros aficionados, que le acompañaron hacia la salida del campo.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ