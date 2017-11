Pastore asegura que tiene "ganas de ir al Mundial" con la Albiceleste

Preguntado sobre su futuro en París, el argentino comentó: "La pregunta no es si voy a jugar o no aquí. Tengo ganas de ir al Mundial y si el seleccionador ve que no juego mucho será difícil que me llame".

"Por el momento lo estoy pensando (salir del club), pero no es una decisión que se tome ahora", añadió.

Pastore anotó uno de los cuatro goles del París SG y dio la asistencia al uruguayo Edinson Cavani en el primero, en su segundo partido consecutivo como titular.

"Hacía tiempo que no jugaba dos partidos seguidos. Lo más importante es que hemos ganado los dos partidos, hemos jugado bien y que hemos tenido suerte para marcar; eso da confianza para el futuro", explicó.

"Me gustaría jugar mucho, pero estoy tranquilo. Si tengo la posibilidad de jugar como hoy y lo hago bien está bien. Trataré de no lesionarme otra vez", concluyó.