Paolo Maldini pide perdón a los aficionados del Milan y a los demás

"Debo precisar que yo no estuve nunca implicado en las conversaciones, yo me enteré el domingo por la noche como vosotros. Pero eso no me exonera de presentar disculpas, no sólo a los aficionados del Milan sino a todos los aficionados en general", indicó el exdefensor internacional al micrófono de Sky Sports antes del inicio del partido ante el Sassuolo.

🗣 Más de Paolo Maldini: "¿Qué me pareció la Superliga...? Mucha confusión. ¿Qué nos enseña esto...? No cambies los principios del deporte, hechos de sueños y meritocracia. En 2021 los ingresos son importantes pero debemos preguntarnos hasta dónde podemos llegar". pic.twitter.com/ClLXTFQqTG — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 21, 2021

Maldini reconoció haber sentido cierta "confusión" al conocer la existencia de ese proyecto que implica a doce grandes clubes de Europa, entre ellos el AC Milan.

"Es normal para un dirigente de club, en 2021, conocer la importancia de los ingresos económicos, pero la enseñanza a extraer de este caso es: ¿hasta dónde se puede llegar? Por supuesto no cambiar los principios del deporte, la meritocracia", añadió.