El PSG rechazó una oferta del Real Madrid que incluía 3 jugadores y un billetón por Neymar Jr

El diario L'Equipe abre su edición de este jueves con el primer movimiento del Real Madrid por Neymar. El club blanco ha entrado en la puja y ha presentado su primera oferta por el brasileño: 100 millones de euros y la inclusión de tres futbolistas ( Bale, James y Keylor Navas), pero el PSG no ha dado su visto bueno.

La situación de Neymar es insostenible y en París lo saben, pero no van a regalar al jugador a cualquier precio. Su intención inicial es recuperar la inversión que realizaron hace dos temporadas: 222 millones. No se cierran a aceptar jugadores como parte del acuerdo, pero el pack que ha ofrecido el Real Madrid no convence.

Las situaciones de los tres futbolistas que el Madrid ha propuesto como parte del acuerdo han cambiado mucho en los últimos tiempos. Tanto Bale como James han vuelto a recuperar un rol en la plantila y Zidane cuenta con ellos. Distinto es el caso de Keylor Navas. Su permanencia en el club se daba por segura, pero en las últimas horas según informa el diario Marca, ha pedido salir.

El club blanco sabe que el tiempo juega a su favor y más teniendo en cuenta que su gran competidor por el futbolista es el Barcelona cuya relación con los dirigentes del club francés es muy negativa.

La subasta continúa y todo parece indicar que su final será el 2 de septiembre, día del cierre del mercado.