Por AFP



El París Saint-Germain dijo "no verbalmente" a la oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé, explicó este miércoles el director deportivo Leonardo, añadiendo que la cantidad de 160 millones de euros "no es suficiente", y recordando que el club desea "conservar" a su jugador.

"Nuestra posición siempre ha sido conservar a Kylian, renovar su contrato" que termina en junio de 2022, precisó el dirigente brasileño a algunos medios incluida la AFP, considerando el comportamiento del club español como "irrespetuoso, incorrecto e ilegal".

Sin embargo, si Mbappé "quiere marcharse, no vamos a retenerlo, pero se irá bajo nuestras condiciones", insistió Leonardo.

"Si un jugador quiere irse, se irá, el club, el proyecto, están por encima de todos", añadió, precisando que el PSG lo "ha hecho todo" para convencerlo de quedarse, agregó.

"Verbalmente hemos dicho no" al Real, aseguró Leonardo, quien considera que esta oferta del conjunto 'merengue' en torno a los 160 millones de euros es "una estrategia, para tener un no de nuestra parte y así dirán que lo han intentado todo".

- Salario "por encima de otros jugadores top" -

Ya van "dos años en que el Real Madrid se comporta así, es irrespetuoso, incorrecto, ilegal, aunque sea el entorno o los intermediarios, para nosotros es inaceptable", añadió el director deportivo del PSG.

El club parisino "nunca ha imaginado" perder a su estrella de 22 años, "nunca hemos querido eso, hemos hecho todo para renovarlo, hemos hecho una oferta (salarial) realmente importante, incluso por encima de otros jugadores top", precisó Leonardo.

El director deportivo también recordó que Mbappé "siempre prometió que nunca se marcharía libre" al final de su contrato en junio de 2022. A partir de enero, el francés es libre de marcharse donde quiera.

En caso de salida a pesar de todo, el PSG considera la oferta "muy lejos del precio" para una estrella de su condición. "No podemos vender a un jugador por menos de lo que pagamos cuando tenía 18 años (180 millones de euros)", opinó, recordando que el PSG tiene que entregar "una parte de la compra al Mónaco", su anterior club (unos 35 millones de euros).

Cuando Leonardo señala que el equipo capitalino lo ha hecho todo para que el jugar se quede, también se refiere al mercado de fichajes.

"Incluso este 'mercato' consideramos que lo hemos hecho en torno a él", con las incorporaciones de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum y Achraf Hakimi.

Pero "el club está por encima de todo el mundo, lo hemos dicho ya mil veces", insistió.

Leonardo asegura que, al tomar la palabra "no abre la puerta" a una marcha de Mbappé, "nunca la hemos abierto, si no podíamos haberlo hecho hace tiempo". Mbappé "está en el centro del proyecto, pero no por encima".

En cuanto a las opciones de que Mbappé renueve con el PSG, Leonardo dijo que "no sé responder". "¿Tiene Kylian ganas de marcharse? Me parece claro, ¿no?", cerró Leonardo.