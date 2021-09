"Ante la emoción suscitada por el cambio de música de entrada de los jugadores, Phil Collins vuelve al Parque el domingo", escribe el PSG en su cuenta Twitter.

El título "Who Said I Would", que suena en el Parque de los Príncipes desde principios de los años noventa, había sido relegado al inicio del calentamiento, el sábado, antes de la victoria del PSG contra Clermont (4-0), en la quinta jornada de Ligue 1.

Para la entrada de los jugadores, el club había elegido sustituirlo por una canción del francés DJ Snake, conocido aficionado del club de la capital.

El mismo músico francés había declarado el lunes en sus redes sociales "no aceptar esta situación".

"Hice un sonido para la presentación de Messi. Y he descubierto que se puso como música de introducción de los jugadores, cuando no se presta a ello", explicó DJ Snake en Instagram y Twitter.

Este cambio motivó muchos mensajes de desacuerdo en las redes sociales por parte de aficionados del PSG.

El equipo parisino recibe al Lyon el domingo (19h00 GMT) en la sexta jornada de Ligue 1.