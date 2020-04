"El fútbol no tiene género": el enfado de Oscar Córdoba con James, Falcao y Mina

La Liga profesional femenina no pudo ni siquiera iniciar su temporada este año a raíz de la pandemia y todo el parate que la misma generó en el deporte y en el país. Esto, después de que a principio de año la realización del campeonato estuviera en duda por falta de planeación por parte de Dimayor y ausencia de patrocinadores para respaldar el proyecto.

Pese a que el fútbol femenino acumula dos campañas en cuanto al rentado local implica y las diferentes selecciones han dejado el nombre del país en alto, la categoría aún no se ha logrado consolidar dentro del público. Por esta razón, el ex-arquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, expresó su inconformismo, a través de El Vbar de Caracol Radio.

"Siempre estoy con la bandera del fútbol femenino, pues la gente dirá: 'Claro, porque su hija juega'. No, me parece que el fútbol no tiene género y siempre lo defenderé de tal manera", inició el golero, que, dentro de su análisis, consideró que falta compromiso por parte de los jugadores de la Selección Colombia de Mayores masculina.

"Me duele que jugadores como Falcao, James o Mina, nunca se pronuncian en relación de nuestro fútbol femenino. Eso me duele mucho porque ellos son referentes que le pueden marcar el camino a mucha gente que todavía no se deciden", apuntó el guardameta campeón con Boca Juniors.

El pasado 5 de marzo del 2009, los jugadores de la Selección se pronunciaron por las denuncias de acoso sexual en la selección femenina sub 17, siendo el único respaldo público que le han ofrecido a las jugadores y que le darían la razón a Córdoba. ¿Hablarán los referentes?

Texto: Goal.com Latam