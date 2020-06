Oribe Peralta pide a jugadores "no tener miedo" para pedir pago de adeudos

"Que no tengan miedo, que entiendan que FIFA protege a los jugadores, hay artículos de FIFA donde lo explican; desgraciadamente estamos en México donde se maneja de forma diferente, que expongan sus casos", dijo el futbolista en videoconferencia de prensa.

Exhortó a los jugadores de la Liga Mx a interponer una controversia y acercarse a la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), que aglutina a un grupo de jugadores profesionales y de la que forma parte, para recibir ayuda y que puedan cobrar su dinero.

"Que vengan, que hablen, que metan su controversia porque es dinero de ellos, es dinero que se ganaron", señaló.

El atacante sugirió que ante la posibilidad de que en México los clubes impongan topes salariales o reducción en la remuneración de los jugadores debe ser de mutuo acuerdo y planteó que pueda haber un contrato colectivo que defienda sus derechos como sucede en Europa.

Afirmó que sí aceptaría una reducción salarial para ayudar a quienes menos tienen y que han sido afectados por la crisis que arrastra el pandemia de COVID-19.

Peralta regresó este martes a las canchas junto a los demás delanteros de Chivas, luego de casi tres meses de la pausa impuesta por la contingencia sanitaria que obligó al equipo a entrenar desde sus casas, para evitar algún contagio.

El goleador, quien llegó al equipo hace un año para el torneo Apertura 2019, aceptó que la falta de minutos en la cancha le ha impedido aportar su experiencia a sus compañeros y figurar en el equipo.

"No he tenido las oportunidades, tal vez no he tenido los minutos que quisiera y así es difícil aportar; estoy comprometido a mostrar lo que soy y con el equipo y cada día que se me requiera estoy disponible", expresó.

Aceptó que con la llegada del delantero Ángel Zaldívar será más difícil la competencia interna por la titularidad.

"Estoy tranquilo, consciente de que al que le toque jugar lo va a hacer bien y que esa es la tranquilidad que tiene que tener tanto el entrenador como la afición de Chivas, que tiene delanteros de calidad y que cualquiera puede ocupar esa posición", dijo.