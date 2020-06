Nuevo tropiezo del Oporto en la pelea por la liga portuguesa

El líder del campeonato portugués, Oporto, no pasó del empate sin goles en su visita al colista Aves, este martes en la vigésima séptima jornada del torneo, y deja abierta la posibilidad a que el Benfica le empate a 64 puntos.

El Oporto dominó el encuentro y dispuso de las mejores ocasiones de gol, pero el arquero brasileño del Aves Fábio Szymonek se convirtió en el héroe de su equipo con varias paradas antológicas, incluido un penal lanzado por Zé Luis en la primera parte (22).

Los equipos grandes del campeonato luso no se están encontrando cómodos en la reanudación del torneo tras la suspensión por la pandemia del nuevo coronavirus.

El Oporto, que ya había perdido 2-1 contra el Famalicao en el primer partido tras la reanudación, apenas ha sumado cuatro puntos de nueve posibles: una victoria 1-0 ante el Maritimo y el empate ante el Aves.

Este nuevo tropiezo del equipo blanquiazul permitirá a su gran rival Benfica empatarle de nuevo en la clasificación, siempre que el equipo de la capital gane el miércoles al Rio Ave (6º).

No será una tarea fácil para el Benfica, no sólo por la calidad del rival (una de las revelaciones del campeonato y que pelea por meterse en Europa, sino porque el club de la capital no ha ganado ningún partido desde que se reanudó la competición: dos empates ante Tondela 80-0) y Portimonense (2-2).