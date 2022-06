Neymar elige al futuro dueño de la '10' en la selección de Brasil

Por Redacción de TVN



El astro brasileño afirmó que su retiro de la selección está cada vez más cerca y ya ha elegido a su sucesor para llevar la '10' en la caranhina.

El futuro de Brasil promete y hace ilusión a los fanáticos con jugadores como Vinicius Jr., Militão, Antony o Rodrygo, que ya brilla con la camiseta del Real Madrid.

Y, para Neymar, el exjugador de Santos, Rodrygo será su sucesor natural como el número 10 de Brasil. En entrevista con PodPah, el delantero merengue reveló que la estrella del PSG ya le 'prometió' la camiseta cuando deje la selección.

“Neymar dijo: 'Ya me voy de la selección y el 10 es tuyo'. Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se rió”.

Sin embargo, Neymar no fue el único en hacer pronósticos sobre la carrera del joven brasileño. Rodrygo también reveló que Zidane y Ancelotti le dijeron que lo ven como un futuro ganador del premio al mejor del mundo.

“Zidane dijo que algún día sería el mejor del mundo. Ancelotti también me lo comento. Trato de entrenar y evolucionar todos los días para serlo. Me quedé muy feliz. Tengo este sueño y sé que si me dedico todos los días puedo cumplirlo”, dijo.

La temporada pasada, en la que ganó LaLiga y la Champions League, Rodrygo disputó 49 partidos, con nueve goles marcados. Los más importantes se produjeron ante Chelsea y Manchester City en dicha competición.