Neuer es grabado entonando un cántico croata de extrema derecha

El vídeo, difundido este lunes en la página web del diario Bild, muestra al campeón del mundo en 2014 en un barco en Dubrovnik con varios amigos y el técnico de arqueros del Bayern, Toni Tapalovic.

Los integrantes del grupo cantan "Lijepa li si" ("Eres tan bella") del polémico cantante croata Marko Perkovic.

Conocido como 'Thompson', en referencia a una ametralladora de la misma marca, Perkovic es un reconocido admirador del régimen croata pro-nazi de los Ustasas.

Unos días después de la final del Mundial 2018, el cantante estuvo en el autobús de la selección croata, que había perdido la final contra Francia, completando un desfile de honor en Zagreb.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see. Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ