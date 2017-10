Nasser Al-Khelaifi comparece ante la justicia suiza

El 12 de octubre el ministerio público suizo anunció que estaba investigando por "corrupción privada" desde el 20 de marzo de 2017 a Jerome Valcke, exsecretario general de la FIFA, ya suspendido diez años por otros casos de corrupción, y a Al-Khelaifi "en relación a la concesión de los derechos a los medios de comunicación para los Mundiales de fútbol", refiriéndose a las ediciones de 2026 y 2030.

"Hemos comenzado a interrogar al acusado a las 09h45 (07h45 GMT) esta mañana en la oficina del fiscal general de Suiza. Nos llevará horas, por razones de traducción pero también por las numerosas cuestiones que tenemos y las respuestas que deseamos tener por parte del acusado", señaló Marty a unos 20 periodistas, a las puertas del edificio.

En total discreción

Marty precisó a Al-Khelaifi llegó a las 07h30 GMT. Lo hizo en total discreción, escapando de los objetivos de las cámaras.

Al-Khelaifi no se ha pronunciado desde el 12 de octubre porque reservaba sus explicaciones para el ministerio público suizo (MPC).

Francis Szpiner, su abogado, explicó el pasado miércoles a la AFP que su cliente "deseaba comparecer rápidamente ante el ministerio público de la confederación suiza", insistiendo en que Al-Khelaifi "rechaza toda corrupción".

Valcke ya compareció ante la justicia suiza y se defendió de cualquier delito o infracción. "No he recibido nada de Nasser", señaló en L'Equipe el francés de 57 años.

La investigación fue abierta por "sospechas de corrupción privada, estafa, gestión desleal y falsificación de documentos", indicó el MPC el 12 de octubre, precisando que una operación "coordinada" fue llevada a cabo simultáneamente en Francia, Grecia, Italia y España, en el marco de este proceso.

El mismo 12 de octubre la oficina parisina de la cadena de televisión catarí beIN Sports fue registrada por los servicios de la fiscalía nacional financiera (PNF) francesa.

Mansión en Porto Cervo

Un día después la policía italiana anunció haber registrado una mansión en Porto Cervo, en Cerdeña, que sería según los investigadores el "medio de corrupción" entre los dos hombres.

A pesar de que no se ha pronunciado, según fuentes próximas a Al-Khelaifi las grandes líneas de su defensa se basan en la siguiene afirmación: "Los derechos de televisión solo conciernen a la zona Medio Oriente/Magreb y en estos países BeIN Media no tiene ninguna competencia. ¿Por qué Nasser Al-Khelaifi habría querido corromper a ciertos protagonistas cuando no tiene competencia?".

Además un portavoz del grupo audiovisual expuso a la AFP que el contrato entregado a la FIFA era "el más ventajoso posible" para la federación internacional.

Al-Khelaifi está además en el punto de mira de la FIFA, que abrió una investigación preliminar el 13 de octubre, por este caso.

Además el PSG, del que es presidente desde la compra del club por parte de un fondo soberano de Catar en 2011, es objeto de una investigación por parte de la UEFA.

El club es sospechoso de haber infringido las reglas del fair-play financiero (no gastar más de lo que se gana) con los fichajes de Neymar (222 millones de euros) y Kylian Mbappé (180).