A primera hora, el volante Hany Mukhtar anotó un doblete en la victoria 3-1 de Nashville sobre el Orlando City por la Conferencia Este.

Con el triunfo, Nashville, tercer sembrado, reservó un choque de semifinales de la Conferencia Este con Filadelfia, segundo sembrado, el próximo domingo.

Como tantas veces esta temporada, Nashville se quedó atrás, pero se recuperó sobre la espalda del mediocampista alemán Mukhtar.

El internacional estadounidense Daryl Dike adelantó a Orlando al cabecear un tiro de esquina en el minuto 14.

Nashville respondió con un disparo de Mukhtar que desvió a Antonio Carlos de Orlando y se arqueó hacia la portería sobre el meta Pedro Gallese en el minuto 21.

Mukhtar volvió a golpear en el minuto 74, recogiendo el balón en el medio campo y superando a dos defensas antes de disparar un tiro raso que superó a Gallese para deleite de la multitud de Nashville.

El venezolano Jhonder Cadiz coronó el marcador de Nashville en el tiempo de descuento de la segunda mitad (90+2).

El panameño Aníbal Godoy permaneció en la cancha durante todo el encuentro por Nashville.

