El internacional uruguayo de 24 años acordó los términos personales para un contrato hasta 2027 con el club de la Serie A.

El técnico del Nápoles Luciano Spalletti confía plenamente en la opción de dar un nuevo paso al frente en la Serie A, a partir de la siguiente campaña.

El jugador charrúa, tal y como informa Fabrizio Romano pasaría reconocimiento médico este martes y de superarlo firmaría con el cuadro napolitano.

Mathías Olivera’s set to join Napoli on a permanent deal from Getafe. He will undergo medical tomorrow as new Napoli player. @MatteMoretto 🔵🇺🇾 #transfersThe deal was verbally agreed since January and it’s now set to be signed with official statement soon. https://t.co/Tmitco969d