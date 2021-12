El Napoli le cierra las puertas del estadio a la hija de Diego Armando Maradona

Por Redacción de TVN



La primogénita del eterno 'Diez argentino' dio unas declaraciones al diario la Gazzetta dello Sport, en donde explicó que Napoli le dio un rotundo 'NO' a sus peticiones de realizar unas grabaciones dentro del estadio que lleva el nombre de su padre, Diego Armando Maradona.

Dalma Maradona explicó que está realizando un documental llamado "La hija de Dios" cuando hace pocas semanas que se cumplió el primer aniversario de la muerte de Diego Armando a los 60 años de edad.

"Amo a Nápoles y al Napoli, siento que la pasión por mi padre va mucho más allá del fútbol y por eso siento tantas cosas por esta afición. Los napolitanos", dijo sobre el equipo en el que el Pelusa brilló en Europa.

"Nápoles es la última parada de mi viaje. A través de la productora local The Bronx pedimos las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo. Nada. Nos dijeron que no con un correo de muy pocas palabras, sin explicarnos los motivos", reconoció sorprendida.

Ante ello, Dalma explicó cómo trató de contactar directamente con el presidente y el pedido especial que tenía con Insigne, que también fue rechazado: "Busqué y obtuve el teléfono del presidente Aurelio De Laurentiis y le escribí, con respeto, contándole mi proyecto. El mensaje ha sido leído pero aún no he recibido respuesta.

Entre otras cosas, también le pedí que intercediera sobre la cuestión de Insigne. Sé que a Lorenzo le gustaría participar en el documental, porque mi padre ha significado tanto para él que lo tiene tatuado en el cuerpo. Pero él también nos ha hecho saber que no puede estar sin la autorización del club, y el Napoli se lo ha negado".

"Sinceramente, no sé qué está pasando y no poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura. No hay nada que me enorgullezca más que pensar que un estadio, como sucede aquí con la cancha de Argentinos Juniors, que se llama Diego Armando Maradona, me parece espectacular. Pero lamentablemente no me dejan entrar", dijo Dalma para finalizar.