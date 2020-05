Murió exfutbolista argentino Carlovich, admirado por Maradona y Bielsa

La Asociación del Fútbol Argentino "lamenta profundamente el fallecimiento de Tomás "Trinche" Carlovich y envía su más cálido abrazo a su familia y seres queridos", señaló la entidad en un comunicado.

Carlovich, un exfutbolista que siempre le huyó a la fama y prefirió jugar en clubes modestos, recibió grandes elogios de Maradona e incluso relató que Pelé lo pidió para que jugara en el Cosmos de Nueva York, en los años 70, aunque no se pudo dar.

Formado en Rosario Central, Carlovich es recordado sobretodo como un jugador de categorías de ascenso, ídolo del club Central Córdoba de la ciudad de Rosario, cuna de decenas de grandes figuras del fútbol argentino, entre ellos Lionel Messi.

"En Rosario todos crecimos escuchando la historia de Carlovich, Hoy comienza la leyenda. Que en paz descanses Trinche, orgullo de la ciudad", tuiteó el jugador de Newell's Old Boys y exseleccionado argentino Maxi Rodríguez.

Nacido el 20 de abril de 1949, fue el séptimo hijo de una pareja de yugoslavos llegados a Argentina en 1929.

Este jugador cuya vida fue contada en el libro "Trinche, el genio secreto del fútbol", también había deslumbrado a dos conocidos entrenadores Marcelo Bielsa y César Menotti.

Carlovich había deslumbrado a Pelé que lo quiso llevar al New York Cosmos de Estados Unidos, a mediados de los 70. "Pelé mandó cartas y todo, pero después, de golpe, todo quedó en la nada, no se dio", había contado el propio Carlovich.

- Mejor que Maradona -

En febrero pasado, 'Trinche' tuvo su encuentro soñado con Maradona, en ocasión de una visita del excapitán albiceleste a Rosario en su rol de entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata: "Trinche, vos fuiste mejor que yo", le dijo el excapitán de la selección argentina al regalarle una camiseta autografiada.

La escena fue relatada por el propio Carlovich en una reciente entrevista: "(Maradona) me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, fuiste mejor que yo'. Lo único que pude contestar fue 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande en mi vida", contó.

"Se convirtió en un símbolo de un fútbol romántico, que ya prácticamente no existe", dijo de él Jorge Valdano, campeón del mundo en México 1986 en el seleccionado de Maradona.

Escritor, periodista y ex DT del Real Madrid, Valdano reveló que el entrenador Marcelo Bielsa, también rosarino, le contó que durante cuatro años iba todos los sábados a los partidos de Central Córdoba solo para ver jugar a Carlovich.

"Parecía que la pelota lo llevaba a él (a 'Trinche'). Una pelota inteligente, que disfrutaba de ser bien tratada. Carlovich tenía una enorme facilidad para jugar al fútbol y para entenderlo", relató Menotti en 'Informe Robinson'.

En 1976, Menotti lo preseleccionó para un amistoso preparatorio al Mundial de Argentina-1978 pero Carlocivh no se presentó. "No sé si había salido a pescar o a una isla. No recuerdo. La respuesta que me dio fue que no pudo regresar porque el río estaba alto", contó.

"A mí me emocionaba ver jugar a Carlovich, cada vez que podía viajaba a ver a Central Córdoba", abundó a su vez el DT José Pekerman.

Los clubes de Primera División también expresaron sus condolencias a través de las redes que se llenaron de expresiones de repudio al robo el miércoles, tras el cual el exjugador quedó en coma, fue hospitalizado y no volvió a reaccionar.