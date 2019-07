La inglesa Toni Duggan deja el Barcelona; Llegan Hermoso y Falcón

El club blaugrana está reforzándose de cara a la próxima temporada y muchos movimientos están pasando. El último ha sido el de la delantera inglesa Toni Duggan. Duggan llevaba dos temporadas militando en la Liga Iberdrola. En este tiempo ha marcado 29 goles en los 72 partidos disputados. Con el Barça ha levantado una Copa de la Reina (2017/18) y dos Copas Catalunya (2017) y (2018). Todavía no se conoce cuál será su destino. La inglesa acaba de terminar su participación en el Mundial de Francia.

Thank you to everybody who has helped me. From the staff, to my amazing teammates and you incredible fans! It was a dream come true to wear your famous colours and be a part of such a fantastic club.I wish you all the very best, you will always be in my heart ❤️💙Força Barça! pic.twitter.com/ZNCmgosWkt