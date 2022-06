Para el decisivo choque el director técnico de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, contará bajo palos con el portero del PSG Keylor Navas, además de otras viejas glorias que alcanzaron los cuartos de final en Brasil-2014, primera vez que la selección tica arribó a dicha instancia.

Suárez, que dirigió a Ecuador en Alemania-2006 y a Honduras en Sudáfrica-2010, ha juntado un equipo con jugadores de experiencia, acostumbrado a la presión, y jóvenes promesas llamadas al relevo generacional.

A Navas se le suman los incombustibles Celso Borges, Bryan Ruiz, Óscar Duarte, Yeltsin Tejeda, Joel Campbell -todos ellos participantes en el Mundial de Brasil- con jóvenes talentos como Brandon Aguilera, Jewison Bennette y Anthony Contreras.

Costa Rica, que aspira a participar por sexta vez en una Copa del Mundo y tercera al hilo, ha desplegado un juego basado en la seguridad defensiva, con tres centrales, y un fútbol pragmático. En ataque, el veloz Joel Campbell es la carta de desequilibrio.

"Hemos visto a Nueva Zelanda y tenemos claro lo que nos pueden proponer", dijo Duarte.

"Es un equipo que se conoce, que tiene jugadores fuertes arriba, que juegan mucho por los costados y tiran centros. No será un equipo que elabore mucho en salida y tratarán de hacerlo más por el físico", agregó.

El partido ha generado gran expectación en Costa Rica, donde el gobierno dará unas horas libres a los funcionarios para que puedan ver el partido.

Aunque en el papel Costa Rica es favorita (31 frente a 101 en el ranking de la FIFA), hay temor a que la ansiedad atenace al equipo tico si no marca o el rival se adelanta en el luminoso, lo que ha provocado que un sicólogo trabaje con el grupo.

"Lo importante es estar con la cabeza tranquila, porque el cerebro es el que manda en un partido así. Debemos demostrar lo que somos, tenemos la capacidad de sobra para sacar el partido", afirmó Campbell.

