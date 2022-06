Por Víctor Sánchez



El periodo de traspasos ya está en marcha y el fútbol europeo se llena de muchos rumores sobre quién se mudará a dónde, mientras los grandes clubes buscan prepararse de cara al inicio de la nueva temporada.

Darwin Núñez a un paso del Liverpool

El Benfica ha recibido la oferta de 80 Millones de euros más 20 Millones en variables y está dispuesto a aceptarla. Mientras en Portugal ya afirman que el delantero uruguayo ha comunicado que se marcha a la Premier League este verano para integrarse en la escuadra de Jürgen Klopp.

❗️It's DONE. @Darwinn99 is going to @LFC . @ManUtd is out of the race. Contract of 5 years with a salary of 6 million euros net per season. Darwin Núñez already announced the decision to his family and friends. Liverpool is just waiting for @SLBenfica 'yes'. pic.twitter.com/4O3Oq0RguQ — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) June 10, 2022

Gabriel Jesús se aleja del Real Madrid

El delantero brasileño tiene decidido dejar este mismo verano el Manchester City de Pep Guardiola. Todo indica que su siguiente destino esté en la Premier League donde espera continuar. Luego que las conversaciones con el Real Madrid se cayeran según información del periodista Fabrizio Romano.

De manera que el atacante brasileño podría terminar recalando en el Arsenal.

Gabriel Jesus’ gonna join a Premier League club this summer - and not Real Madrid, as explained two days ago. More to follow soon. ⏳🇧🇷 #MCFCGabriel will leave Man City for sure, no changes expected. ⤵️ https://t.co/95u6gpqMRc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2022

El Chelsea en búsqueda de Raheem Sterling

Sterling termina contrato el próximo año con el Manchester City y no está nada claro que vaya a renovar su vinculación con el equipo de Pep Guardiola. Según publica The Sun.

En búsqueda de nuevas piezas para formar un equipo competitivo, el Chelsea quiere pescar en el Manchester City. El cuadro de Londres focaliza sus esfuerzos en el atacante inglés de 27 años Raheem Sterling, cuyo contrato con los “ citizens” expira en 2023.

El Wolfsburgo anuncia un refuerzo

Kilian Fischer, internacional sub-21 de Alemania ha firmado un contrato de cinco años con los Wolves. El futbolista ha aterrizado en la escuadra alemana procedente del Núremberg y firmó contrato hasta 2027.

Die Wölfe verpflichten U21-Nationalspieler Kilian Fischer Der 21-Jährige kommt vom @1_fc_nuernberg und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim VfL. Willkommen in Wolfsburg, Kilian! 🐺👏#VfLWolfsburgpic.twitter.com/uAoLvvXI47 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 10, 2022

Andreas Christensen se marcha de Stamford Bridge

El Chelsea se despide del futbolista danés. A la espera de que se anuncie su llegada al FC Barcelona, el Chelsea ha confirmado este viernes la salida del defensa Andreas Christensen junto con otros tres jugadores que terminan contrato.

Four further players who have made appearances for our men’s first team are on the list of released players submitted to the Premier League. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 10, 2022

El Bochum anuncia un fichaje

Kevin Stöger, futbolista austríaco es nuevo jugador de la escuadra alemana Bochum. El centrocampista llega procedente del Mainz. Firma hasta el 2024.