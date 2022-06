Lazio ya intercambia documentos por el que va a ser su primer fichaje de la temporada.

El conjunto italiano está muy cerca de cerrar la incorporación de Marcos Antonio por unos 10 millones de euros. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el centrocampista brasileño tiene 21 años y es una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño.

Lazio are closing on deal for Marcos Antonio. Brazilian midfielder will join Lazio from Shakhtar Donetsk for €8m plus €2m add-ons, it's almost done as reported by @DiMarzio @SkySport. 🇧🇷 #transfers Marcos Antonio will replace Lucas Leiva who's set to leave Lazio as free agent.