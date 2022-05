Brenden Aaronson.

El futbolista estadounidense de 21 años, luego de jugar 51 partidos en la MLS, emigró al fútbol de Austria al Red Bull Salzburg por 6 millones de dólares, tras un año con el Red Bull y luego de jugar Champions League.

El equipo británico Leeds ahora ha firmado a Brenden Aaronson en un acuerdo permanente con el RB Salzburg por un monto de 28 millones de euros.

El estadounidense llegaría a la Premier League con un contrato de cinco años, hasta el verano de 2027.

Adam Hložek.

Medical tests scheduled for Adam Hložek with Bayer Leverkusen. He’s set to sign the contract after Sevilla interest - nothing is gonna change with Bayer Leverkusen now closing on the deal. 🇨🇿🤝 #transfersTransfer fee will be around €13m guaranteed plus 30% sell-on clause ⤵️ https://t.co/FRUySEbcYN