Por Víctor Sánchez



Culminan las grandes ligas en el viejo continente, con esto el mercado de verano abre paso a los clubes para que realicen los movimientos de traspasos para reforzar sus plantillas con miras a una nueva temporada.

Adam Hložek

El Bayer Leverkusen ha cerrado la llegada del jugador de República Checa Adam Hlozek proveniente del Sparta Praga por 22 millones de euros hasta la temporada 2027 y con una cláusula de venta del 30%.

El jugador checo también se mantenía en el radar del Bayern München y Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen have reached full agreement to sign top Czech talent Adam Hložek, as per @berger_pj. Deal set to be completed for €13m plus add-ons, 30% sell-on clause. 🔴🇨🇿 #transfersLeverkusen are still working on a deal to sign Mychajlo Mudryk from Shakhtar. pic.twitter.com/3m291SIRvO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2022

Noussair Mazraoui

El futbolista marroquí es nuevo jugador del Bayern Múnich. Llega como agente libre luego de su etapa con el Ajax. El Lateral derecho o mediocentro de 24 años de edad ha firmado un contrato hasta la temporada 2026.

Ryan Gravenberch

El medio campista holandés de 25 años es nuevo jugador del FC Bayern. Los contratos entre el jugador y el club “bávaro” se firmaron con un acuerdo hasta junio de 2027.

El club de la liga holandesa Ajax, recibirá complementos de tarifa de 25 millones de euros incluidos más un porcentaje sobre la venta futura.

¡TRATO HECHO! Informa @FabrizioRomano: Ryan Gravenberch (20|🇳🇱) será NUEVO JUGADOR del FC Bayern. Los contratos se firmarán en las próximas horas. ACUERDO TOTAL con el jugador hasta el año 2027.⭐️La operación se cierra en €25 millones + un porcentaje de una futura venta. ¡TOP! pic.twitter.com/aqsEeQjK7e — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) May 25, 2022

Mo Elneny

El egipcio firma nuevo contrato con el Arsenal hasta junio de 2023, con opción a una temporada más con el club de Londres luego de disputar 41 partidos y marcar 3 goles con el arsenal en la actual temporada. Luego de su cesión en el besiktas en la campaña 2019-2020.

“Amo este club y me siento parte de esta familia”. Recalcó Elneny.

“Mo será muy importante para nosotros”, añadió Mikel Arteta.

✊ Committed to The Arsenal✍️ We're delighted to announce Mo Elneny has signed a new deal — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022

Dane Scarlett

El británico renueva con el Tottenham hasta 2026, el joven canterano del equipo londinense es uno de los grandes proyectos a futuro del equipo Hotspur.

We are delighted to announce that Dane Scarlett has signed a new contract with the Club that will run until 2026. Congratulations on the new deal, Dane! 👊 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 25, 2022

Zé Macedo

El RCD Espanyol de Barcelona se acerca al lateral portugués del FC Porto nacido en 2004. Ha jugado la Youth League con el Porto sub 19 y es internacional con la selección portuguesa sub 18. La Transferencia seria gratuita y estaría por ser completada, el trato incluirá una cláusula de rescisión por 20 millones de euros.