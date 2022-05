Kylian Mbappé

Luego de meses de la novela “Kylian Real Madrid”, por fin llego a su fin con el comunicado de que el jugador francés decidiría quedarse en el París Saint-Germain hasta el 2025.

En el último partido de la temporada contra el Metz, Mbappé y el presidente del club Nasser Al-Khelaifi confirmaron su permanencia mostrando un jersey con el dorsal 2025 que hace referencia a la duración del contrato que firmó el jugador de 23 años.

El mediocampista diestro de 19 años, formado en la cantera del Fulham, completará oficialmente su fichaje el 1 de julio.

El jugador llegaría a Liverpool por un precio de 5 millones de euros, más 2.5 millones en bonos, firmando por 5 temporadas hasta el 2027.

Carvalho ha sido clave en el ascenso del Fulham a la Premier League en esta temporada 2021-22, anotando 10 goles y brindando ocho asistencias en 36 partidos.

Paul Pogba

El Centrocampista francés habría llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín para regresar a Italia la siguiente campaña.

Pogba recibirá 7,5 millones de euros por temporada más bonos que se elevan a 10 millones de euros durante 3 temporadas.

El jugador habría decidido regresar a la “Veccia Signora” con el número 6, número con el que el jugador gano la copa del mundo en el mundial anterior en Rusia. volverá siendo la figura central de la Juventus.

Merih Demiral

La Atalanta ha decidido que sí va a comprar a Merih Demiral desde la Juventus.

La intención del equipo de “ Bérgamo “es activar la opción de compra por el defensa alrededor de 23 millones de euros.

Atalanta have not changed their plan for Merih Demiral: the intention is to trigger buy option for around €23m from Juventus. ⏳🇹🇷 #transfers Demiral will join Atalanta on a permanent deal soon. pic.twitter.com/0WRUdTBbzC

Boubacar Kamara

El francés de origen senegalés, es nuevo jugador del Aston Villa, proveniente del Olympique de Marsella, el centrocampista fue uno de los mejores de la Ligue 1.

El defensa llega como gente libre a coste cero, firmando por 5 temporadas hasta el 2027.

Boubacar Kamara to Aston Villa, deal now official and confirmed. Huge one on a free transfer, contract until 2027 as said yesterday. 🇫🇷🤝 #AVFCKamara had four proposals on the table.“But when I met with Steven Gerrard in my home, I knew Aston Villa was for me”, Kamara says. pic.twitter.com/NPoStP9ysY